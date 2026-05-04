Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il piano presentato da Teheran è inaccettabile. La dichiarazione è stata rilasciata domenica, secondo quanto riportato dall’emittente israeliana Kan News. Al momento, gli Stati Uniti non hanno confermato ufficialmente se abbiano risposto alla proposta di Teheran. La comunicazione del presidente arriva in un momento di tensione tra i due paesi.

Gli Stati Uniti non hanno ancora confermato ufficialmente di aver risposto a Teheran. Tuttavia, secondo quanto riportato domenica dall’emittente israeliana Kan News, il presidente Donald Trump avrebbe dichiarato che la proposta era per lui inaccettabile. I media statali iraniani hanno affermato che il piano in 14 punti di Teheran chiedeva a Washington di ritirare le sue forze dalle zone vicine ai confini dell’Iran, di porre fine al blocco navale dei porti iraniani e di cessare tutte le ostilità, compresa l’offensiva israeliana in Libano. Ha inoltre richiesto che si raggiunga un accordo tra i due Paesi entro 30 giorni. I media iraniani hanno aggiunto che la proposta esortava le due parti in conflitto a concentrarsi sulla “fine della guerra” piuttosto che sul prolungamento dell’attuale cessate il fuoco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump afferma che “il piano di Teheran è inaccettabile”

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”

Notizie correlate

Leggi anche: Teheran: «Il piano di Trump è inaccettabile, abbiamo una controproposta». Raid di Israele su un impianto petrolchimico – La diretta

Trump: «Il piano di Teheran è inaccettabile». Iran: «Usa hanno risposto alla nostra proposta di pace, la stiamo valutando» – La direttaNel 64esimo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Donald Trump.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La fede di Trump sotto la lente, cosa rivela il sondaggio che precede gli attacchi al Papa; Un funzionario USA afferma che Trump ha incaricato i suoi assistenti di prepararsi a un blocco prolungato contro l'Iran; Trump: Iran al collasso. Reali inglesi negli Usa; Un consigliere italiano di Trump afferma che le donne brasiliane sono una razza maledetta.

Trump afferma che il piano di Teheran è inaccettabileGli Stati Uniti non hanno ancora confermato ufficialmente di aver risposto a Teheran. Tuttavia, ... msn.com

Trump lancia Project Freedom: Oggi libererò le navi da Hormuz. Con l’Iran sta andando molto bene. Ma Teheran: Interferenze Usa nello stretto, atto di guerraIl presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: Un gesto umanitario ... lanazione.it

Trump alla Casa Bianca: "Gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran" Trump afferma che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, mentre l'Onu denuncia esecuzioni e arresti. Tensioni aumentano con la Gran Bretagna a causa delle dichiarazioni di Trump sull - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Donald Trump afferma che i colloqui con l'Iran potrebbero essere "possibili" già venerdì. Lo riporta il New York Post, citando un messaggio ricevuto dal presidente Usa. #ANSA x.com