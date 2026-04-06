Teheran | Il piano di Trump è inaccettabile abbiamo una controproposta Raid di Israele su un impianto petrolchimico – La diretta

A 38 giorni dall'inizio delle trattative, Stati Uniti, Israele e Iran continuano a negoziare una tregua di 45 giorni nella regione del Golfo. In parallelo, Israele ha condotto un attacco su un impianto petrolchimico. Teheran ha commentato che il piano di Trump è inaccettabile e ha presentato una controproposta. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le parti impegnate in discussioni per trovare un accordo.

Una tregua di 45 giorn i. È questa la base della trattativa per la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, arrivata al suo 38esimo giorno. Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. A scriverlo è Axios. Il patto servirebbe così a concludere la guerra e fermerebbe l’ultimatum di Donald Trump, che domenica 5 aprile ha dato 24 ore di tempo a Teheran per arrendersi minacciando in caso contrario la distruzione di siti nucleari e centrali elettriche. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco Usa-Israele su impianto petrolchimico iraniano: «Raid anche su centrale nucleare». Due caccia americani abbattuti: «Un pilota disperso» – La direttaNel trentaseiesimo giorno del conflitto tra Usa, Israele e Iran la notte porta una serie di attacchi su più fronti.

Usa e Israele, raid su impianto petrolchimico in Iran. Missili vicino alla centrale nucleare di Bushehr. Abbattuti due caccia americaniL'Iran non ha rifiutato la mediazione del Pakistan, ma pretende condizioni chiare per una pace definitiva.

Guerra a Gaza: accordo di pace tra Hamas e Israele annunciato da Donald Trump

Temi più discussi: Il solito metodo: da Usa e Israele bugie politiche e raid sulle infrastrutture civili; Gli Usa preparano le operazioni di terra in Iran. Il monito di Teheran: 'Li aspettiamo, daremo loro fuoco'; Trump 'vuole' uranio Iran, il piano (rischioso) per eliminare pericolo bomba atomica; Medio Oriente, la minaccia di Trump: 'L'Iran ha 48 ore per un accordo altrimenti sarà l'inferno' - LIVEBLOG.

Iran, la guerra in diretta: Pakistan: Negoziati in corso su tregua e Hormuz. Teheran: Presentata risposta a mediatori, piano USA inaccettabileLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: Aprite Hormuz ... fanpage.it

Iran, raid Usa-Israele: almeno 13 morti tra cui sei bambini. Trattative per tregua in stalloIeri sera, 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran. Lo scrive l’agenzia iraniana Fars, vicina ai pasdaran. A seguito degli attacchi americano-sionisti di ieri sera nella ... ilsole24ore.com

Resta altissima la tensione in Medio Oriente dove nella notte sono continuati i raid di USA e Israele sull'Iran. Le ultime notizie in diretta. facebook

Libano, giornalisti uccisi da raid di Israele. L'esercito: "Fiancheggiatori di Hezbollah" x.com