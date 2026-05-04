Truffe sventate alla Sacra Famiglia | l’ufficio postale salva i clienti dai raggiri

Negli ultimi giorni, l’ufficio postale della Sacra Famiglia nella città del Santo ha impedito a diversi clienti di cadere in trappole online e telefoniche. Le truffe, spesso finalizzate a ottenere informazioni personali o denaro, sono state scongiurate grazie all’intervento del personale che ha individuato tentativi sospetti. La presenza di controlli più attenti e di clienti più consapevoli ha contribuito a bloccare alcune di queste frodi.

L’ufficio postale della Sacra Famiglia nella città del Santo è diventato nelle ultime settimane un presidio contro le truffe. Diversi tentativi di frode sono stati infatti sventati grazie alla prontezza del personale e alla fiducia dei clienti, che si sono rivolti allo sportello prima di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Ufficio postale chiuso per lavori: clienti 'dirottati' nel Comune vicinoL’ufficio postale di Castello del Matese è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza,... Truffe agli anziani, come difendersi dai raggiri? Incontro pubblico a FiumicinoFiumicino, 10 aprile 2026 – Si terrà martedì 22 aprile alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro pubblico... Panoramica sull’argomento Truffe sventate alla Sacra Famiglia: l’ufficio postale salva i clienti dai raggiriNell’ufficio del quartiere padovano, il personale di Poste Italiane ha intercettato diversi tentativi di frode tra falsi investimenti, telefonate ingannevoli e richieste di dati personali: «Per qualsi ... padovaoggi.it RAID ALLA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA GAZA: 3 MORTI E 9 FERITI/ CEI e Papa Leone XIV: Guerra deve finireDramma a Gaza, un raid israeliano ha colpito la Chiesa della Sacra Famiglia: i morti sarebbero almeno 3 e i feriti 9, tra cui padre Gebriel Romanelli Continua, purtroppo, la conta delle vittime nei ... ilsussidiario.net