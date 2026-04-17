Ufficio postale chiuso per lavori | clienti ' dirottati' nel Comune vicino

Da casertanews.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale situato nel comune di Castello del Matese è stato temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento. Durante il periodo di intervento, i clienti sono stati indirizzati verso un altro ufficio nel comune vicino. Questi lavori fanno parte di un progetto di Poste Italiane chiamato Polis, che mira a migliorare i servizi e l’accoglienza offerti ai cittadini. La riapertura è prevista una volta completati i lavori.

L’ufficio postale di Castello del Matese è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.L’iniziativa renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della.🔗 Leggi su Casertanews.it

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