Ufficio postale chiuso per lavori | clienti ' dirottati' nel Comune vicino

L’ufficio postale situato nel comune di Castello del Matese è stato temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento. Durante il periodo di intervento, i clienti sono stati indirizzati verso un altro ufficio nel comune vicino. Questi lavori fanno parte di un progetto di Poste Italiane chiamato Polis, che mira a migliorare i servizi e l’accoglienza offerti ai cittadini. La riapertura è prevista una volta completati i lavori.

L’ufficio postale di Castello del Matese è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.L’iniziativa renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Ufficio postale chiuso per lavori, Villafranca Sicula entra nel progetto "Polis" Santa Croce sull'Arno, chiuso per lavori l'ufficio postalePoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Santa Croce sull’Arno da lunedì 9 febbraio sarà interessato da interventi per migliorare la qualità... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pino Torinese, ufficio postale chiuso per mesi: scatta il piano lavori fino a settembre; Ufficio postale chiuso per lavori, Villafranca Sicula entra nel progetto Polis; Poste, l'ufficio di Mele chiude per lavori; Poste, l’ufficio in piazza Mazzini sarà out. San Marco Argentano, i lavori all’ufficio postale dello Scalo inizieranno il 21 aprile. Poste: «Ci scusiamo per i disagi»Soltanto pochi giorni fa, l’amministrazione comunale aveva presentato una diffida formale indicando il 15 giugno come data ultima per l’avvio del cantiere ... cosenzachannel.it Ufficio postale di San Marco Argentano Scalo chiuso da mesi, il Comune diffida Poste ItalianeIl sindaco Virginia Mariotti alza il tono dopo quasi quattro mesi di stop della sede Stazione: chiesto il ripristino entro il 15 giugno ... cosenzachannel.it COMUNE DI SERRENTI: CHIUSURA UFFICIO POSTALE Si informa la cittadinanza che l'Ufficio Postale di Via Fara resterà chiuso dal 21 aprile al 29 maggio 2026 per i lavori del "Progetto Polis". Servizi Garantiti a Samassi (Via Risorgimento 62) Dal 23 aprile, facebook RADDA IN CHIANTI - Rivoluzione ufficio postale di Radda: chiusura temporanea dal 13 aprile. La riapertura è prevista per settembre. Nel frattempo sarà allestito un ufficio-container in prossimità dell'ufficio stesso. Tutte le info per i cittadini. x.com