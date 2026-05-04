Truffe agli anziani i carabinieri di Tor San Lorenzo incontrano la comunità

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, i carabinieri di Tor San Lorenzo hanno organizzato un incontro con la comunità locale per discutere delle recenti truffe rivolte agli anziani. L’evento si è tenuto nei locali della caserma e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’incontro sono stati illustrati i metodi più comuni utilizzati dai truffatori e sono state fornite indicazioni per riconoscere e prevenire situazioni sospette.

Ardea, 3 maggio 2026 – Si è svolto nel pomeriggio di domenica 3 maggio, presso i locali della parrocchia San Lorenzo messi a disposizione dal parroco, l’incontro “Consigli contro le truffe agli anziani”, organizzato dal comandante della stazione carabinieri di Tor San Lorenzo, Massimiliano Petrina, e dal suo vice, il maresciallo Giuseppe Maglione. L’evento, atteso dopo l’annuncio delle scorse settimane, ha visto una partecipazione numerosa e attenta da parte degli anziani del territorio, accompagnati in alcuni casi da familiari. L’obiettivo era chiaro: fornire strumenti pratici per riconoscere e difendersi dai tentativi di raggiro, sempre più frequenti e mirati proprio alle fasce più fragili della popolazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Tor San Lorenzo, incontro sulle truffe agli anziani: i consigli dei CarabinieriArdea, 30 aprile 2026 – Un incontro informativo e pratico per aiutare gli anziani a riconoscere i tentativi di truffa e a proteggersi dai raggiri. Consigli contro le truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini di PiedimonteProsegue il ciclo di incontri promossi dal comando prrovinciale dei carabinieri di Catania per fornire consigli utili ai cittadini per riconoscere le... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tor San Lorenzo, incontro sulle truffe agli anziani: i consigli dei Carabinieri; Ardea, Insieme contro le truffe: incontro alla parrocchia di Tor San Lorenzo per aiutare gli anziani a. Tor San Lorenzo, incontro sulle truffe agli anziani: i consigli dei CarabinieriL’appuntamento a tutti coloro che vogliono informarsi per contribuire a rendere la comunità più sicura ... ilfaroonline.it Truffe agli anziani. I consigli dei carabinieriTruffe, anziani nel mirino. Il Comandante della Stazione Carabinieri di San Casciano dei Bagni, maresciallo capo Riccardo Tofanicchio, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Montalcino, maggiore ... lanazione.it INSIEME CONTRO LE TRUFFE Un incontro dedicato agli anziani per imparare a riconoscere e difendersi dalle truffe, con i consigli dei Carabinieri. Domenica 3 maggio 2026 Ore 15:00 Parrocchia San Lorenzo – Tor San Lorenzo (Ardea) Un’occasion - facebook.com facebook