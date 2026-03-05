Consigli contro le truffe agli anziani i carabinieri incontrano i cittadini di Piedimonte

I carabinieri del comando provinciale di Catania incontrano i cittadini di Piedimonte per discutere di truffe agli anziani. Durante gli incontri, vengono forniti consigli pratici su come riconoscere le situazioni sospette e prevenire le frodi. L'iniziativa fa parte di un ciclo di incontri volti a sensibilizzare la comunità su questi temi specifici.

Prosegue il ciclo di incontri promossi dal comando prrovinciale dei carabinieri di Catania per fornire consigli utili ai cittadini per riconoscere le situazioni sospette, prevenire e contrastare le truffe. In questo quadro, qualche giorno fa, il comandante della stazione carabinieri di Piedimonte Etneo, maresciallo Giuseppe Di Francesco, ha svolto un incontro presso il teatro musicale comunale rivolto ai cittadini della terza età. L’Arma di Catania infatti, ha lanciato da tempo una massiccia campagna di prevenzione delle truffe, con incontri nei circoli per anziani, nei teatri locali, nelle parrocchie che aiutano anziani e più fragili a difendersi dai malviventi, nella consapevolezza che la collaborazione tra le forze dell’ordine, le autorità civili e religiose, vicine alle famiglie, sia fondamentale per proteggere le persone più esposte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Sicurezza e prevenzione: i carabinieri incontrano gli anziani contro le truffe

Sicurezza, a Corsano i carabinieri incontrano gli anziani: “Insieme contro le truffe”CORSANO – Difendere i cittadini più fragili non è solo una questione di ordine pubblico, ma un impegno civico che passa attraverso l’informazione e...

Una selezione di notizie su Consigli contro le truffe agli anziani....

Temi più discussi: Vigevano, consigli pratici contro le truffe: i carabinieri incontrano gli anziani in chiesa; A Il Borgo un incontro informativo contro le truffe domestiche: consigli pratici e prevenzione; Siena, la prefettura lancia l’iniziativa Aiutiamo gli anziani contro le truffe; Truffe anziani, continua azione di informazione dei carabinieri: incontro in chiesa.

Consigli contro le truffe agli anziani: il convegno a BudoniBudoni. Truffe contro gli anziani sempre più frequenti e variegate, nell'ottica di tutelare le fasce più deboli le forze dell'ordine hanno ... olbia.it

Contro le truffe e i raggiri: successo per l’incontro presso il Centro San Biagio di Lecce nei MarsiLecce nei Marsi - Ieri è stato un pomeriggio all’insegna della prevenzione e del senso civico quello che si è svolto presso il Centro di Aggregazione San Biagio di Lecce nei Marsi. L'incontro, dal ... terremarsicane.it

La cicoria in padella ricetta e tanti consigli NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

#Rampanti: “ #DAversa ha ricevuto consigli che #Baroni non ha avuto” #Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria contro la #Lazio #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com