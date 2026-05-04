Un fan ha perso circa 10.000 euro in una truffa su TikTok, credendo di poter incontrare un artista famoso. I truffatori hanno simulato il manager di Achille Lauro, utilizzando messaggi su WhatsApp per convincere la vittima. La conversazione ha avuto un ruolo centrale nel raggiro, spingendo la persona a effettuare un pagamento sospetto. La vicenda si è conclusa con l’individuazione dei truffatori e il sequestro dei fondi.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i truffatori a simulare il manager di Achille Lauro?. Perché la conversazione su WhatsApp è stata decisiva per il raggiramento?. Come ha reagito ufficialmente il cantante dopo la denuncia della fan?. Quali altri artisti famosi sono stati bersaglio di simili manipolazioni digitali?.? In Breve Truffatori hanno usato WhatsApp per gestire i bonifici verso conti esteri.. Il caso segue precedenti simili con Gianni Morandi, Fabio Fazio e Fedez.. Achille Lauro promette un incontro reale durante uno dei suoi concerti.. I criminali sfruttano l'ingegneria sociale per colpire i risparmi dei fan.. Una donna di 48 anni residente a Castelnovo ne’ Monti ha perso 10mila euro dopo essere stata ingannata da un profilo falso su TikTok che prometteva un incontro con Achille Lauro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa su TikTok: fan perde 10mila euro per un finto incontro

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