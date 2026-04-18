A Oggiono, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni, residente a Napoli, in merito a una truffa ai danni di una coppia di anziani. L'indagine ha portato al fermo dell'uomo, accusato di aver sottratto circa 10.000 euro tra contanti e gioielli durante un episodio di raggiro. Le forze dell'ordine hanno eseguito il provvedimento dopo aver raccolto elementi che collegano l’individuo all’evento criminoso.

I carabinieri hanno arrestato a Oggiono un uomo di 37 anni, residente a Napoli, accusato di aver sottratto 10mila euro tra contanti e gioielli a una coppia di anziani. Il sospettato, identificato come Carlo Giuliano, è stato fermato in flagranza mentre tentava di lasciare l'abitazione delle vittime per rientrare nel suo comune di residenza. L'episodio si è consumato nell'area del lecchese, dove il trentatreenne si era recato nei giorni precedenti con l'intento di colpire i residenti. La dinamica .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa ai nonni a Oggiono: preso il finto carabinier con 10mila euro

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