Una persona ha denunciato alle autorità di aver subito una truffa tramite un profilo falso su TikTok che prometteva un incontro con un noto cantante in cambio di 10mila euro. Secondo la denuncia, l’inganno prevedeva che la vittima dovesse versare la somma prima di poter incontrare il suo idolo, ma l’appuntamento non è mai avvenuto. I carabinieri di Castelnovo ne’ Monti hanno avviato le indagini.

La vittima ha effettuato due bonifici tra il 21 e il 22 agosto per un totale di 10mila euro, salvo poi comprendere l’inganno L’incontro con il proprio idolo assicurato, si fa per dire, ma prima bisogna sborsare 10mila euro. L’incredibile truffa è stata denunciata alla Procura reggiana dai carabinieri di Castelnovo ne’ Monti (provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna, ndr). A finire nel mirino della giustizia un 45enne residente a Reggio Emilia e una 30enne residente a Novellara. L’indagine ha preso il via ad agosto 2025, dopo la denuncia sporta da una donna, “agganciata su TikTok da un profilo che dichiarava falsamente di appartenere al cantante Achille Lauro”, viene spiegato in una nota del Comando provinciale carabinieri di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Promettono un incontro con Achille Lauro in cambio di 10mila euro, ma è una truffa: scatta la denuncia. La vittima “agganciata da un profilo TikTok falso del cantante”

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#Truffe online, l'ultima frontiera è quella degli idoli musicali: una donna ha pagato 10 mila euro convinta di poter incontrare #AchilleLauro. Poi gliene hanno chiesti altri 45 mila. ttps://www.dire.it/28-04-2026/1235414-truffa-tiktok-incontro-achille-lauro-manager- x.com

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