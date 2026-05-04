Un uomo è stato trovato nella casa della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento emesso nei suoi confronti. I carabinieri hanno condotto un intervento dopo aver ricevuto segnalazioni riguardo a una presunta violazione delle restrizioni. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle azioni delle forze dell’ordine contro i maltrattamenti in famiglia, un fenomeno che coinvolge molte persone e che viene affrontato con controlli e verifiche specifiche.

Negli ultimi anni, i carabinieri hanno intensificato gli sforzi per affrontare il grave fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, un reato subdolo che mina la serenità e la sicurezza delle vittime, spesso costrette a vivere in situazioni di paura e violenza. E proprio negli ultimi giorni i militari hanno portato a termine diverse operazioni di rilievo. A Montegranaro, rintracciato e arrestato un uomo di 28 anni. L’operazione è scattata in esecuzione di un’ordinanza di detenzione domiciliare sostitutiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Macerata (MC). L’uomo è stato condannato in via definitiva per i gravi reati di violenza sessuale e minaccia, commessi in provincia di Macerata nell’estate del 2024.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato a casa della ex nonostante il divieto

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Trovato sotto casa della ex, nonostante il divieto di avvicinarsi: arrestato un 31enneL'intervento della Polizia in città: l'uomo è accusato di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna Un rapido...

Si avvicina alla casa della persona offesa nonostante il divieto, arrestatoCrotone, Arrestato per Aver Violato il Divieto di Avvicinamento: Un Caso che Riapre il Dibattito sulla Sicurezza delle Vittime Crotone, 19 febbraio...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Trovato a casa della ex nonostante il divieto; Villa Gordiani: trovato morto nel letto, il cane veglia il corpo per giorni; Trovato morto in casa in Valsugana: in azione gli uomini della scientifica; Omicidio a Castiglione di Sicilia, sospetti sul vicino di casa della vittima: portato in caserma.

TRAGEDIA NELL’ENNESE: 65ENNE TROVATO MORTO IN UN LAGHETTO ARTIFICIALE A CALASCIBETTA Dramma nelle campagne di Calascibetta, dove un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita all’interno di un laghetto artificiale adibito a uso agricolo - facebook.com facebook

Naike Rivelli: «A Teulada ho trovato una Sardegna vera, da ragazza avevo conosciuto quella del jet-set» x.com