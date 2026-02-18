Trovato sotto casa della ex nonostante il divieto di avvicinarsi | arrestato un 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinarsi all’abitazione dell'ex fidanzata, che aveva già ricevuto l'ordine di allontanarsi. La Polizia di Stato è intervenuta subito, trovandolo nascosto poco distante dalla casa. L’uomo, che era appostato in un vicolo vicino, cercava di vedere se l’ex fosse uscita. Gli agenti lo hanno fermato e lo hanno portato in commissariato. La vicenda ha coinvolto anche un messaggio minaccioso inviato alla donna qualche ora prima.

L'intervento della Polizia in città: l'uomo è accusato di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna Un rapido intervento della Polizia di Stato porta all'arresto di un uomo per reati legati alla violenza di genere e alle condotte persecutorie. Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un cittadino tunisino di 31 anni, ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della ex. La presenza dell’uomo in prossimità dell’abitazione della vittima, in violazione del provvedimento imposto dal Tribunale, ha determinato l’immediato intervento degli agenti che hanno proceduto al suo arresto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Cerca di introdursi nella casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 31enne Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto: arrestatoUn uomo di 39 anni, residente nell'alta padovana, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato sotto casa dell'ex moglie nonostante un divieto di avvicinamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Emanuela Orlandi, trovato il punto d’accesso ai sotterranei della Casa del Jazz:; Casa del Jazz, i vigili del fuoco vicini a entrare nel cunicolo che potrebbe nascondere i segreti di Enrico Nicoletti; Casa del Jazz, i vigili del fuoco hanno trovato il passaggio che porta ai segreti di Nicoletti; Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate. Perseguita la ex, i vicini lo vedono rannicchiato dietro un'auto sotto casa della donna e lanciano l'allarme: il 36enne aveva un coltello a serramanicoROVIGO - Continuava a perseguitare la ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento. L'ultimo episodio negli scorsi giorni quando l'uomo, un 36enne di Ceregnano, è stato trovato rannicchiato ... ilgazzettino.it Sotto casa della ex nonostante il divieto. Ai domiciliari, va in tribunale da soloNonostante il divieto di avvicinamento alla ex compagna, si è presentato sotto casa sua a Fosso Ghiaia. Per questo un 47enne ravennate con precedenti per stalking e porto d’armi abusivo, difeso ... ilrestodelcarlino.it Sotto un cielo di stelle, l’amore ha trovato il suo tavolo Vi aspettiamo a pranzo e cena per celebrare insieme ogni sfumatura dell’amore facebook