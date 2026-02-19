Si avvicina alla casa della persona offesa nonostante il divieto arrestato

Mario Rossi, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento, si è avvicinato alla casa della vittima, ignorando le restrizioni imposte. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, lo ha fermato sul posto, confermando la sua presenza a pochi metri dall’abitazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in cella con l’accusa di aver infranto le misure di tutela. La vicenda riporta ancora una volta al centro del dibattito la tutela delle persone minacciate.

Crotone, Arrestato per Aver Violato il Divieto di Avvicinamento: Un Caso che Riapre il Dibattito sulla Sicurezza delle Vittime. Crotone, 19 febbraio 2026 – Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Crotone per aver violato un divieto di avvicinamento e un divieto di dimora nel comune. L’episodio, avvenuto durante un controllo del territorio, solleva interrogativi sull’efficacia delle misure cautelari e sulla protezione delle persone vulnerabili, in particolare delle vittime di violenza e molestie. Un Controllo di Routine Svela la Violazione. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della stazione di Crotone.🔗 Leggi su Ameve.eu

Si avvicina alla madre nonostante il divieto e il braccialetto elettronico: arrestatoIl 26enne, nonostante il divieto e il braccialetto elettronico, si è avvicinato alla madre e per questo è stato arrestato.

Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto: arrestatoUn uomo di 39 anni, residente nell'alta padovana, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato sotto casa dell'ex moglie nonostante un divieto di avvicinamento.

SI AVVICINA ALLA MOGLIE NONOSTANTE IL DIVIETO: ARRESTATO | 04/09/2025

