Bus non sicuri scatta la protesta | sei autisti fermano il servizio Trotta

In città, sei autisti di bus hanno deciso di fermare il servizio in segno di protesta. La decisione riguarda la gestione del trasporto pubblico e si inserisce in una lunga procedura di trasferimento della gestione stessa. La vertenza Trotta continua a coinvolgere le parti interessate, con le fermate che si susseguono nel tentativo di far valere le proprie ragioni. La situazione resta in evoluzione e sta attirando l’attenzione dei cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo capitolo della vertenza Trotta e della lunghissima procedura di trasferimento della gestione del servizio di trasporto pubblico in città. Stamattina 6 autisti in servizio su altrettanti autobus di alcune linee, dopo aver avviato il mezzo loro assegnato, hanno deciso autonomamente di tornare in deposito in quanto non hanno riscontrato condizioni di sicurezza nel compiere il proprio servizio. Da tempo gli autisti denunciano che il parco autobus di Trotta non sarebbe in condizioni tali da garantire la sicurezza dei viaggiatori e ovviamente degli stessi addetti al lavoro: oggi un nuovo capitolo di questa vertenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bus non sicuri, scatta la protesta: sei autisti fermano il servizio Trotta Notizie correlate Leggi anche: Trasporto pubblico: sul passaggio da Trotta Bus ad Air il Comune si dice fiducioso Benevento, Comune diffida Trotta Bus: “Reintegrare 19 lavoratori e sbloccare il passaggio ad AIR Campania”Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento ha inviato una nuova diffida alla Trotta Bus Services, sollecitando l’immediato reintegro dei 19...