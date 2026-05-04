Troppi colombi | l' Amministrazione punta alla riduzione con il controllo delle nascite

A partire da questa settimana, nella città degli Imperiali, è iniziata ufficialmente una procedura per ridurre il numero di colombi presenti nel territorio comunale. L’amministrazione ha annunciato che verranno adottate misure di controllo delle nascite per limitare la popolazione di questi uccelli in ambiente urbano. La decisione riguarda l’intera area comunale e mira a gestire la presenza dei colombi nel centro abitato.

FRANCAVILLA FONTANA - A partire da questa settimana, nella Città degli Imperiali prenderà ufficialmente il via la procedura per la significativa riduzione della presenza dei colombi urbani su tutto il territorio comunale. Lo annuncia l'assessore alle Politiche Ambientali, Vanni Calò, che aggiunge.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Il fronte del No si ribella alla riduzione delle accise Pums, semaforo verde dell'amministrazione. Aronne: "Troppi viaggi superflui in macchina"Viterbo pianifica la viabilità del futuro e le strategie sui mezzi pubblici cittadini.