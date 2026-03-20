il fronte del no si ribella alla riduzione delle accise

Il fronte del No si oppone alla riduzione delle accise e manifesta il proprio dissenso. Nel frattempo, negli Stati Uniti e in Israele, sono stati avviati attacchi contro l’Iran, portando a un riaccendersi delle tensioni internazionali e a un rinnovato coinvolgimento della sinistra in queste questioni. La situazione si sviluppa in un clima di crescente agitazione politica e diplomatica.

Dice il saggio: se vuoi punire qualcuno, realizza i suoi desideri. L’attacco di Usa e Israele all’Iran aveva rianimato la sinistra. Prima Elly Schlein e compagni hanno cercato di mettere la guerra in conto al governo di Giorgia Meloni. Poi, quando l’Italia ha concordato con i maggiori alleati europei una linea d’azione comune incontestabile, l’opposizione ha cambiato obiettivo. Per venti giorni, con il Pd per una volta capofila della supposta alleanza, il campo largo ha invocato il taglio delle accise sulla benzina, per contenere il caro carburanti. Quando, mercoledì sera, il consiglio dei ministri ha varato lo sconto di 25 centesimi su ogni litro e il credito di imposta del 28% agli autotrasportatori, i progressisti, anziché complimentarsi, hanno iniziato a gridare al complotto e al provvedimento elettorale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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