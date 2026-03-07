Pums semaforo verde dell' amministrazione Aronne | Troppi viaggi superflui in macchina

L'amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto Pums, un piano che mira a riorganizzare la mobilità urbana della città. Aronne ha commentato che ci sono troppi spostamenti in auto considerati superflui, evidenziando la volontà di ridurre l’uso delle vetture private. Il percorso avviato nel 2024 si avvicina a una fase decisiva per la pianificazione della viabilità nel capoluogo della Tuscia.

Viterbo pianifica la viabilità del futuro e le strategie sui mezzi pubblici cittadini. Concluso lo studio redatto insieme a Tps Pro, ora parte l'iter di 60 giorni dedicato alle osservazioni Il percorso iniziato nel 2024 giunge a un giro di boa importante per l'organizzazione urbana del capoluogo della Tuscia. Il Comune ha ufficialmente adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums), redatto avvalendosi della consulenza tecnica dell'azienda perugina Tps Pro. Un traguardo amministrativo presentato a palazzo dei Priori, che fissa gli obiettivi per provare a razionalizzare i flussi di traffico e incentivare le alternative al mezzo privato.