Ranocchia afferma che se l’Inter dovesse vincere il derby, avrebbe molte possibilità di conquistare lo scudetto. Inoltre, commenta che la prestazione di Chivu non gli ha sorpreso. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti o analisi, e si concentrano esclusivamente sulle sue opinioni rispetto alla partita e ai giocatori coinvolti.

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Vlahovic Juve, arrivano segnali confortanti: le novità dall’allenamento odierno dei bianconeri! Le ultimissime Sassuolo, Koné si racconta: «Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo. Grosso? Mi ha aiutato molto. A Marsiglia sono cresciuto molto». Vieri: «Inter ha un passo impressionante ma nel derby può succedere di tutto. Chivu allenatore preparato. Sorpreso da Allegri» Milan Inter, arbitrerà Daniele Doveri: per lui è il quinto derby. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ranocchia non ha dubbi: «Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto. Chivu? Non mi ha stupito»

Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore»Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio...

Leggi anche: Altobelli a La Gazzetta: «L’Inter ora lo deve ai tifosi. Chivu mi ha stupito. Dumfries un nuovo acquisto»

Approfondimenti e contenuti su Ranocchia non ha dubbi Se dovesse....

Temi più discussi: Ranocchia: Se l’Inter dovesse vincere il derby, avrebbe lo scudetto in mano; Milan, Allegri non ha paura delle diffide (e domenica c’è il derby): Fofana, Rabiot e Saelemaekers in campo a Cremona; Inter-Genoa: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Loftus-Cheek, infortunio: frattura dell'osso alveolare, stagione a rischio. I tempi di recupero.

Ranocchia sicuro: Se l'Inter vince il Derby ha in mano lo Scudetto, altrimenti... Chivu non mi ha stupito, mai avuto dubbiL'ex difensore nerazzurro non ha dubbi sulla stracittadina. msn.com

Ranocchia: Derby decisivo? Solo se vince l'Inter. Chivu ha sorpreso tutti, non meNel corso dell’intervista rilasciata oggi a margine dell’inaugurazione del nuovo campo dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano,. tuttomercatoweb.com

Ranocchia la pensa così - facebook.com facebook

Ranocchia: "Derby decisivo solo se vince l' #Inter. Mai avuto dubbi su Chivu perché..." x.com