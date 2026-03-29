La Ginnastica Falciai ha ottenuto due titoli interregionali ai campionati Gold, che si sono svolti ieri a Pistoia. La competizione, aperta alle categorie Junior e Senior, si è tenuta nel palasport cittadino, dove atleti e tecnici hanno messo in mostra un livello tecnico elevato. La giornata si è conclusa con la conquista di due vittorie da parte della squadra.

Le competizioni si sono svolte a Pistoia nella giornata di sabato, 28 marzo. Sul gradino più alto del podio, nelle categorie Junior 2 e 1, sono salite rispettivamente le atlete Maria Vittoria Berti e Ginevra Bindi. Bronzo per Marta Massai Due prestigiosi trionfi per la Ginnastica Falciai. Ieri a Pistoia si è svolta la prova interregionale del campionato Gold di categoria Junior e Senior, ospitata dal palasport cittadino che ha fatto da cornice a una giornata di grande livello tecnico. Nelle Junior 2, Maria Vittoria Berti ha conquistato il titolo di campionessa interregionale, mentre Marta Massai ha ottenuto la medaglia di bronzo. Nelle Senior 1, Ginevra Bindi si è laureata campionessa interregionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Due titoli interregionali per la Ginnastica Falciai ai campionati Gold

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