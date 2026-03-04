Dopo anni di attese e proteste Strettoia di Sappanico la svolta | via ai lavori ma prima gli espropri

Dopo anni di attese e proteste, è stato avviato il procedimento per l’allargamento della strada a Sappanico. La fase preparatoria si è conclusa e ora sono in corso le procedure di esproprio prima di iniziare i lavori. La decisione riguarda la frazione di Sappanico e rappresenta una tappa importante nel progetto di intervento stradale.

Dopo anni di fase preparatoria, ha preso finalmente via il procedimento per allargare la strada nel cuore della frazione di Sappanico. Si lavora per arrivare a un obiettivo ultra decennale: eliminare la strettoia che rende necessaria la presenza attiva dell’impianto semaforico. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale attraverso il documento che dispone l’avvio della procedura che nella prima fase prevede una serie di espropri. Una serie di regole, termini, scadenze e obblighi abbastanza complicati che ovviamente richiederanno tempo e pazienza, ma la vera notizia è che finalmente con questo atto, sebbene ancora burocratico, inizia a intravedersi la luce in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo anni di attese e proteste. Strettoia di Sappanico, la svolta: via ai lavori, ma prima gli espropri Leggi anche: Dopo rinvii e lunghe attese. Chiude il casello e via ai lavori. Quattro mesi di interventi Cava Santa Barbara, lavori in vista. La svolta dopo 28 anni di ritardiTruccazzano (Milano), 15 dicembre 2025 – Cava Santa Barbara di Albignano, affidati, con 28 anni di ritardo, i lavori di ripristino: il 2026,...