Venezi pronta alle carte bollate | Io diffamata e bullizzata dalla Fenice

Venezi ha annunciato che intende intentare una causa legale contro il Teatro La Fenice. La motivazione riguarda il suo licenziamento immediato, avvenuto prima del suo arrivo a Venezia. La direttrice d’orchestra ha accusato il teatro di averla diffamata e bullizzata, e ha reso noto il suo intento di procedere legalmente. La vicenda si sta sviluppando con comunicati ufficiali da entrambe le parti.

VENEZIA - Carte bollate in vista? Beatrice Venezi farà causa al Teatro La Fenice per essere stata licenziata in tronco, peraltro prima ancora di mettere piede in laguna? Il comunicato diffuso ieri pomeriggio da Venezi non esclude questa possibilità: «Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice, che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno». Venezi aggiunge anche di appreso solo dall’agenzia di stampa Ansa di essere stata cacciata. Nessuna telefonata, nessun colloquio con il sovrintendente Nicola Colabianchi. Solo successivamente, precisa la nota, Venezi «ha ricevuto una lettera formale di risoluzione della nomina».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Venezi pronta alle carte bollate: «Io, diffamata e bullizzata dalla Fenice» Notizie correlate Venezi al contrattacco: "Io, diffamata e bullizzata. Ora chiarimenti dalla Fenice"Mentre orchestrali e maestranze applaudono alla notizia del suo “licenziamento“ – e qualcuno, dentro e davanti al Teatro La Fenice, grida anche... Venezi licenziata da La Fenice: «Bullizzata, diffamata, calunniata, offesa dai lavoratori del teatro»VENEZIA - Beatrice Venezi «ha fatto dichiarazioni lesive della dignità dell'istituzione e questo non era più tollerabile» e tagliarla «mi è costato,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Venezi pronta alle carte bollate: Io, diffamata e bullizzata dalla Fenice; Verso Venezia in canoa ma vengono bloccati dal tesoro del diavolo; Veneto City, addio al sogno della cittadella da 502.700 metri quadrati a ridosso del Passante di Mestre; Piogge e temporali a Nordest, la giornata peggiore mercoledì 29 aprile. Le previsioni. Venezi pronta alle carte bollate: «Io, diffamata e bullizzata dalla Fenice»VENEZIA - Carte bollate in vista? Beatrice Venezi farà causa al Teatro La Fenice per essere stata licenziata in tronco, peraltro prima ancora di mettere piede in laguna? Il ... ilgazzettino.it #venezia, offerta SHOCK per Doumbia: il #besiktas pronto a spendere QUINDICI milioni Secondo Tuttosport, la società turca è stata stregata dal talento del centrocampista ed è pronta a tutto per convincere i lagunari Photo Credit: Venezia FC #serieB - facebook.com facebook