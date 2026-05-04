A Trieste, un incendio si è sviluppato sul Carso, coinvolgendo i ripetitori Rai Way e mettendo a rischio le infrastrutture della zona. Le fiamme stanno causando preoccupazioni per la ricezione dei segnali televisivi. I carabinieri stanno conducendo verifiche per chiarire le cause dell’incendio e stabilire eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento.

? Cosa scoprirai Come influirà il rogo ai ripetitori Rai Way sulla ricezione televisiva?. Quali indagini stanno conducendo i carabinieri per determinare le cause?. Perché si sono verificati due incendi nello stesso pomeriggio a Trieste?. Quanto rischio corrono le infrastrutture strategiche vicino alle aree boschive?.? In Breve Incendio in via Bonomea scoppiato il 3 maggio 2026 poco prima delle 18:00.. Fiamme minacciano ripetitori televisivi Rai Way situati nell'area boschiva colpita.. Secondo rogo della giornata registrato in largo Niccolini per sigaretta accesa.. Fuoco in largo Niccolini ha coinvolto il terzo e quarto piano residenziale.. Il pomeriggio del 3 maggio 2026 ha segnato un momento di forte allarme per il territorio triestino, quando un violento rogo è divampato nella zona alta di via Bonomea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste sotto il fumo: rogo sul Carso minaccia le infrastrutture

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