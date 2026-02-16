Stefano Accorsi a Trieste | tra Ulisse al Rossetti e rituale di benessere lungo le rive del Carso
Stefano Accorsi ha scelto Trieste per presentare “Ulisse” al Teatro Rossetti, dopo aver trascorso una mattinata di corsa lungo le rive del Carso. L’attore, noto per la sua energia, ha condiviso sui social la sua passeggiata tra arte e natura, fermandosi a godersi il panorama. La visita si è conclusa con un momento di relax tra le colline e le strade della città.
Trieste accoglie Accorsi: corsetta sulle rive e un rituale tra arte e benessere. Stefano Accorsi, attore protagonista al Teatro Rossetti con lo spettacolo “Ulisse”, ha salutato Trieste con una mattinata di sport e condivisione sui social media. Una corsetta lungo le rive del Carso, accompagnata dalla musica di Jamiro Quai, ha immortalato un rituale che l’attore porta con sé in ogni città che lo ospita, un modo per connettersi con il territorio e iniziare la giornata con energia. Un rituale in viaggio: l’attore e la città. L’immagine di Stefano Accorsi in movimento lungo le rive triestine, diffusa domenica 15 febbraio 2026, ha rapidamente catturato l’attenzione dei suoi follower.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tradizione rispettata anche a Trieste: Stefano Accorsi e la corsetta mattutina sulle rive
Stefano Accorsi si è fatto vedere a Trieste mentre corre lungo le rive, un gesto che dimostra come la tradizione della corsetta mattutina sia ancora viva.
Stefano Accorsi a Salerno con "Nessuno": il viaggio di Ulisse al Teatro Verdi
Questa sera a Salerno Stefano Accorsi porta in scena "Nessuno – Le avventure di Ulisse" al Teatro Verdi.
