A Trieste si registra una diminuzione dei residenti, mentre il settore turistico registra un aumento del 12,5%. Molti edifici lasciati vuoti non ospitano più abitanti, alimentando preoccupazioni sulla perdita di popolazione. Nel frattempo, gli algoritmi digitali influenzano le abitudini quotidiane dei cittadini, modificando le dinamiche sociali e di consumo nella città.

? Cosa scoprirai Perché migliaia di case vuote non ospitano più i residenti?. Come influiscono gli algoritmi digitali sulla vita dei triestini?. Chi pagherà il prezzo della trasformazione dei quartieri in hotel?. Quali servizi rischiano di sparire con il calo dei nati?.? In Breve Saldo naturale negativo con 2.950 decessi contro 1.248 nuovi nati nel 2024.. Tra 30.000 e 40.000 unità abitative risultano sfitte nell'area cittadina.. Crescita turistica del 12,56% posiziona la provincia al nono posto in Italia.. Residenti scesi a 200.405 abitanti al 31 dicembre 2024.. Il numero dei residenti a Trieste è sceso a 200.405 abitanti al 31 dicembre 2024, segnando una diminuzione rispetto ai 200.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste: calano i residenti mentre il turismo vola del 12,5%

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