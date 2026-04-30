La popolazione della Sardegna è scesa a 1.562.381 residenti, segnando un saldo naturale negativo. I dati ufficiali indicano che il numero di decessi supera quello delle nascite, contribuendo a questo calo demografico. La riduzione della popolazione riguarda diverse aree dell’isola e si riflette in un saldo naturale in negativo. I numeri sono stati comunicati attraverso gli ultimi censimenti e analisi demografiche.

? Cosa sapere La popolazione della Sardegna scende a 1.562.381 residenti con un saldo naturale negativo.. Il calo delle nascite a 7.052 unità accelera l'invecchiamento nei piccoli borghi regionali.. Meno di un milione e mezzo di residenti in Sardegna nel 2024: i nuovi dati del censimento evidenziano un calo di 8.072 persone rispetto all’anno precedente, con l’isola che affronta una contrazione demografica del 0,5% guidata da un saldo naturale negativo di 11.467 unità. Il volto della Sardegna sta cambiando tra le strade dei centri maggiori e i vicoli silenziosi dei borghi più piccoli. Mentre le piazze di Sassari e Cagliari continuano a pulsare con oltre 400mila abitanti ciascuna, la realtà che emerge dai numeri è quella di un territorio che invecchia rapidamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: calano i residenti e il saldo naturale è negativo

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