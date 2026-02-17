Concita De Gregorio al Teatro Puccini

Concita De Gregorio ha portato sul palco del Teatro Puccini uno spettacolo dedicato alla forza delle donne, mettendo in scena cinque figure femminili che hanno lasciato un segno forte nel mondo dell’arte e della cultura. Durante la serata, le protagoniste – tra cui Dora Maar e Vivian Maier – sono state richiamate per raccontare le loro storie e mostrare il loro talento, mentre il pubblico ascoltava attentamente. La scena si è trasformata in un mosaico di immagini e parole, rivivendo momenti di grande intensità e passione.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “Il femminile e la sua potenza di fuoco. La sua bellezza, la sua forza, la sua luce. Con cinque donne al centro della scena – Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Vivian Maier e Lisetta Carmi – che prendono parola per l’ultima volta. E dicono di sé, senza diritto di replica. Mi sono appassionata alle parole e alle opere di alcune figure luminose del Novecento. qualche raro caso parole che altri, chi le ha amate o odiate, hanno scritto di loro”. Concita De Gregorio Da controcanto ai racconti, le ninne nanne e i canti interpretati dal vivo dalla cantautrice pugliese Erica Mou, sul palco insieme a Concita.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Al Teatro Duse spazio alle donne. Sul palco Lucia Mascino, Amanda Sandrelli, Concita De Gregorio con Erica Mou e Lella CostaAl Teatro Duse di Bologna, le donne sono protagoniste. Concita De Gregorio alza il sipario di Vivere RiccioneQuesta mattina, si è alzato il sipario sul nuovo numero di Vivere Riccione, l’inserto del Resto del Carlino che esce ogni ultimo sabato del mese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concita De Gregorio e Erica Mou al Duse di Bologna con ‘Un’ultima cosa’; Concita De Gregorio, Erica Mou e il quaderno degli oggetti smarriti; De Gregorio: Donne in ombra si riprendono la parola per raccontare la loro verità; Concita De Gregorio torna a teatro con il suo quaderno degli oggetti smarriti e la musica di Erica Mou. Concita De Gregorio e Erica Mou al Duse di Bologna con ‘Un’ultima cosa’Per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, giovedì 19 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna va in scena ‘Un’ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funerale’ di e con Concita De Grego ... sassuolo2000.it Un'ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funeralePer il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, giovedì 19 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna va in scena Un'ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funerale di e con Concita De Gregori ... itinerarinellarte.it Daniele Locchi. Ian Anderson · Aqualung (Live Symphonic Version). Sabato 7 marzo, al Puccini. Il Misantropo. Il nuovo spettacolo. L’ipocrisia. L’amore. Vi aspetto. #danielelocchi #teatrodellegame #TeatroPuccini #Firenze facebook Totalmente incompatibili. @NuzzoDiBiase sul palco del Teatro Puccini di Firenze x.com