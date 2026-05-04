Treviso | il gusto del BBQ americano arriva alle ex Pagnossin

A Treviso, le ex Pagnossin si preparano ad accogliere il sapore autentico del BBQ americano, portando una novità culinaria nella zona. A curare questa trasformazione è un professionista con due decenni di esperienza nel settore, che ha deciso di dedicarsi a questa nuova avventura gastronomica. La sua carriera si è evoluta nel tempo, portandolo a creare un progetto dedicato alla cucina barbecue, con un’attenzione particolare alla qualità e ai sapori tradizionali.

? Cosa scoprirai Chi è il professionista che ha trasformato vent'anni di carriera in questo progetto?. Come cambierà l'identità di via Noalese con questa nuova apertura?. Perché la scelta delle ex Pagnossin è così strategica per il brand?. Cosa porterà la tecnica low & slow nel panorama gastronomico trevigiano?.? In Breve Inaugurazione prevista per l'8 maggio presso l'area di via Noalese 94. Il progetto nasce dall'esperienza ventennale del fondatore Federico Giacometti. Il locale si inserisce nel contesto di rigenerazione delle ex Pagnossin. La proposta culinaria introduce la tecnica low and slow nel quadrante trevigiano. L’8 maggio l’area di via Noalese 94 a Treviso cambierà volto con l’apertura ufficiale di Classic Flame BBQ & Steakhouse, un nuovo progetto gastronomico che si inserisce nelle storiche mura delle ex Pagnossin.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso: il gusto del BBQ americano arriva alle ex Pagnossin Notizie correlate A Scandicci arriva il "Food and Street", il giro del mondo del gustoDopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a Scandicci il “giro del mondo del gusto”. Lecce, il gusto del rosato invade Porta Napoli: arriva Calici in Fiore? Cosa sapere Lecce ospita l'evento Calici in Fiore a Porta Napoli il 1 e 2 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dove mangiare il 1 maggio, il gusto della libertà; Treviso, nasce la cantina del futuro; Lo stracchino veneto batte i i gourmet internazionali; Tiramisù più lungo del mondo a Londra, i pasticceri del Nordest battono ogni record VIDEO. 3/5/26. Serie D, girone C, ultima giornata. Adriese (21)-Brian Lignano (58), 0-4; Portogruaro (11)-Union Clodiense (60), 0-2; Mestre (55)-Treviso (69 punti), 1-0. Il Treviso è promosso in serie C. Si giocano i play off: Legnago, Union Clodiense, Brian Lignano e - facebook.com facebook 30 dicembre 2025: Treviso è ultima in classifica, 2 vittorie e 10 sconfitte. Sulla panchina viene (ri)chiamata una vecchia conoscenza per la città: ai tempi della Benetton, in sei stagioni, a suon di triple, battaglie sotto da canestro considerate troppo violente anch x.com