A Scandicci arriva il Food and Street il giro del mondo del gusto

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a Scandicci il “giro del mondo del gusto”. Dal 10 al 12 aprile 2026 arriva Scandicci Food&Street, che trasformerà nuovamente piazzale della Resistenza in una maxi isola verde, animata da degustazioni e specialità provenienti da tutti i continenti. Su iniziativa di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Scandicci e della Camera di Commercio di Firenze, il format torna per la sua terza edizione nel cuore della città. Tre giorni all’insegna di degustazioni, prodotti tipici ed eventi da non perdere. Protagonisti, al centro della piazza, i caratteristici food truck, furgoncini del gusto carichi di golose specialità regionali, esotici piatti internazionali e birre artigianali da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Temi più discussi: Scandicci Food&Street, in arrivo la terza edizione!; A Scandicci arriva 'Food&Street', il giro del mondo del gusto con un prato di erba vera in piazza; Mercatino di primavera a San Giusto; Borgo DiVino, a Scandicci il vino è racconto e incontro.

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'Scandicci Food&Street': in piazzale della Resistenza torna il giro del mondo del gustoTorna a Scandicci il giro del mondo del gusto: dal 10 al 12 aprile 2026 arriva Scandicci Food&Street, che trasformerà nuovamente piazzale della Resistenza in una maxi isola verde, animata da degusta ... 055firenze.it

Confcommercio FiAr - Firenze. . Da venerdì 10 a domenica 12 aprile arriva la terza edizione di @scandiccifoodestreet , il grande “giro del mondo del gusto” organizzato da Confcommercio con il patrocinio del Comune di Scandicci e della Camera di Commerci - facebook.com facebook

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