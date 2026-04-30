Lecce il gusto del rosato invade Porta Napoli | arriva Calici in Fiore

A Lecce, nei giorni 1 e 2 maggio, si svolge l’evento Calici in Fiore a Porta Napoli, dedicato ai vini rosati salentini. Durante le due giornate, vengono offerte degustazioni guidate di vini locali e sono presenti bancarelle di street food della zona. L’iniziativa si svolge nel centro storico, coinvolgendo produttori e appassionati di vino.

? Cosa sapere Lecce ospita l'evento Calici in Fiore a Porta Napoli il 1 e 2 maggio.. Il format celebra i vini rosati salentini con degustazioni guidate e street food locale.. Il 1 e il 2 maggio, il viale alberato che si apre davanti all’Arco di Porta Napoli a Lecce ospiterà l’evento Calici in Fiore dalle ore 17:00 fino alla mezzanotte per celebrare la primavera con i vini rosati del territorio. Immaginate di passeggiare tra le pietre antiche della nostra città, con l’aria che inizia a farsi tiepida e il profumo dei fiori che si mescola a quello della buona cucina. Questo è l’incipit che si prepara a scrivere il viale storico di Porta Napoli nei prossimi due giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, il gusto del rosato invade Porta Napoli: arriva Calici in Fiore Notizie correlate Saporitissimo: la grande festa del gusto arriva in Piazza Dante a NapoliPiazza Dante a Napoli ospita Saporitissimo dal 30 aprile al 3 maggio 2026: quattro giorni dedicati allo street food d'eccellenza, ai prodotti tipici... Radici e calici in viaggio tra le masterclass de Il Bontà e Gusto DivinoDalle Langhe alla Sardegna la fiera di Cremona diventa un laboratorio di cultura enogastronomica dove i produttori svelano l’anima autentica del...