A Trento, è stata attivata una sorveglianza armata in piazza Dante per garantire la sicurezza nella zona. I vigilanti opereranno tra la biblioteca e il Libercafé, svolgendo controlli specifici. Durante i fine settimana, saranno loro a gestire le operazioni di vigilanza, con l'obiettivo di monitorare gli spazi pubblici e intervenire in caso di necessità. La presenza dei vigilanti si inserisce in un piano di sorveglianza più ampio.

? Cosa scoprirai Come opereranno i vigilanti tra la biblioteca e il Libercafé?. Chi gestirà i controlli durante i fine settimana in piazza Dante?. Perché la polizia ha istituito una volante specifica per questa zona?. Quali criticità devono segnalare le guardie giurate alle forze dell'ordine?.? In Breve Servizio attivo da metà maggio con turni su tre fasce orarie settimanali.. Vigilanza privata integrata con la volante Dante della Polizia di Stato.. Presidio mirato alla protezione di Biblioteca Ragazzi, Libercafé e area bagni.. Controlli intensificati nei fine settimana per monitorare i flussi di utenti.. La Giunta comunale di Trento ha disposto l’attivazione di un servizio di vigilanza armata in piazza Dante a partire dalla metà di maggio, puntando alla protezione della palazzina Liberty.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento: vigilanza armata in piazza Dante per proteggere la zona

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