A Trento, la Polizia di Stato ha eseguito dieci misure cautelari nei confronti di un gruppo coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto in Piazza Dante, nel centro della città, vicino agli edifici delle istituzioni regionali e provinciali. L’operazione ha portato alla detenzione preventiva di alcune persone, che erano ritenute responsabili di attività illecite legate allo spaccio.

La Polizia di Stato ha colpito un nucleo di spaccio che operava nel cuore pulsante di Trento, proprio tra le sedi istituzionali della Regione e della Provincia. L’operazione, denominata Street Black, ha portato all’applicazione di dieci misure cautelari per decine di indagati coinvolti nella vendita di sostanze stupefacenti in Piazza Dante. Durante l’intervento, gli agenti hanno sequestrato circa dieci grammi di eroina e una somma di oltre cinquemila euro in contanti, denaro derivante dalle attività illecite. L’ombra dello spaccio tra i palazzi del potere. Per oltre sei mesi, la squadra mobile ha monitorato con attenzione la zona nord di Piazza Dante, dove la presenza di pusher stranieri — alcuni dei quali già noti alle autorità — avveniva con estrema naturalezza durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, colpo allo spaccio in Piazza Dante: 10 misure cautelari

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