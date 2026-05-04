Nella notte, i tifosi dell’Inter si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano per festeggiare la conquista del 21esimo scudetto. La piazza è rimasta piena di persone fino a tarda sera, con l’intera area illuminata dai colori nerazzurri. La celebrazione ha coinvolto molti supporter che hanno condiviso momenti di gioia e entusiasmo, creando un’atmosfera di festa nel cuore della città.

È stata una nottata di festa per i tifosi dell’Inter a Milano, che hanno celebrato fino a tarda notte la vittoria del 21esimo scudetto in una Piazza Duomo interamente nerazzurra. Migliaia di tifosi si sono riversati nel cuore di Milano, trasformando il centro in una distesa di maglie nerazzurre tra cori, bandiere e fuochi d’artificio. Per le strade, da San Siro al Duomo, è stato un continuo carosello di auto con clacson e bandiere sventolate dai finestrini. Sotto la Madonnina cori e fumogeni accompagnano la notte di festa, mentre il cielo si illumina a più riprese grazie ai fuochi d’artificio. Dopo l’1 di notte, in Piazza Duomo sono arrivati anche i calciatori per proseguire la festa con i tifosi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piazza Duomo completamente nerazzurra: la festa notturna per il 21esimo scudetto | Video

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