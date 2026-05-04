Il Jova Beach Barty a Barletta ha distrutto la spiaggia | indagate tre persone per il concerto di Jovanotti

La procura di Trani ha aperto un'indagine sul concerto di Jovanotti tenutosi nel 2022 a Barletta, a cui parteciparono circa 30.000 persone. Durante le verifiche sono stati accertati danni su circa 16.000 metri quadrati di spiaggia in zona vincolata, con alterazioni di dune e habitat naturale. Tre persone risultano indagate per presunti reati legati ai lavori di allestimento del palco e alle conseguenti conseguenze ambientali.

L'indagine della procura di Trani sul concerto di Jovanotti a Barletta del 2022 al quale parteciparono 30mila persone: per allestire il palco sarebbero stati alterati 16mila mq di spiaggia in area vincolata, con danni alle dune e all'habitat. Tre indagati per inquinamento ambientale colposo, abuso edilizio e falso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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