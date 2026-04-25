Cecina | Tre furti in quattro giorni tra bar lavanderia e distributore di benzina | denunciate due donne

Tra il 25 e il 29 marzo, tre furti sono stati segnalati a Cecina, coinvolgendo un bar, una lavanderia e un distributore di benzina. La polizia locale ha denunciato due donne sospettate di essere responsabili di questi episodi. Le indagini hanno portato all’identificazione delle due persone, che ora sono sotto procedimento penale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità o sui danni causati.

Due donne, accusate di una serie di furti commessi trai l 25 e 29 marzo ai danni di diverse attività di Cecina, sono state denunciate dalla polizia di Cecina. Le indagini sono scattate dopo i colpi messi a segno in un bar del centro, in una lavanderia a gettoni e un distributore di carburante.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Sarno: due donne denunciate per furti di luce e acquaDue donne sono state formalmente denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver realizzato collegamenti illegali alle reti di distribuzione elettrica e... Raid al bar ad Arzano, tre ragazzi arrestati e due persone denunciateTempo di lettura: 2 minutiAl termine di ininterrotte ricerche e accertamenti investigativi, i carabinieri della stazione Carabinieri di Grumo Nevano... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Furti in serie ai danni di bar, lavanderia e distributore di benzina: denunciate; Cecina sotto assedio dei furti: incastrate due donne. Furti in serie a Lucca e nella Piana: blitz dei carabinieri, arrestati tre uominiSarebbero responsabili di 17 furti aggravati. Dopo accurati sopralluoghi, due componenti del gruppo scendevano dall'auto e forzavano porte o finestre con attrezzi da scasso, mentre un terzo complice r ... lanazione.it