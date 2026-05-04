Tre cuccioli di scimpanzé sedati e dieci sacchi pieni di rettili rari ancora vivi nascosti in valigia | la scoperta choc durante i controlli in aeroporto

Durante un controllo di routine in un aeroporto, sono stati trovati tre cuccioli di scimpanzé sedati e dieci sacchi sigillati con rettili rari ancora vivi. La scoperta è avvenuta mentre venivano ispezionati i bagagli di un passeggero. Le autorità hanno sequestrato gli animali e i rettili, avviando le indagini per identificare i responsabili del trasporto illegale. La vicenda ha suscitato scalpore tra le forze dell’ordine e le associazioni animaliste.

T re cuccioli di scimpanzé sedati e di dieci sacchi sigillati contenenti rettili rari ancora vivi. E’ quanto è stato scoperto nascosto in una valigia durante i controlli di sicurezza all’aeroporto internazionale del Cairo, sventando così un’operazione di contrabbando di fauna selvatica Le autorità egiziane hanno fermato un cittadino egiziano diretto in India, sospettato di tentare l’esportazione illegale di specie protette in violazione delle norme internazionali sulla biodiversità. Secondo l’Autorità per i Servizi veterinari del ministero dell’Agricoltura, gli animali versavano in condizioni critiche, soprattutto gli scimpanzé, sedati al punto da far temere per la loro sopravvivenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre cuccioli di scimpanzé sedati e dieci sacchi pieni di rettili rari ancora vivi nascosti in valigia: la scoperta choc durante i controlli in aeroporto Notizie correlate Cairo, bloccato traffico illegale: scimpanzé e rettili rari sequestrati? Cosa scoprirai Come sopravviveranno gli scimpanzé dopo la sedazione profonda subita? Chi gestirà la catena di distribuzione dei rettili verso... Coralli rari nascosti in valigia. Sequestro e maxi sanzione a una coppia di turisti italianiOtto esemplari di corallo di una specie a rischio di estinzione sono stati sequestrati all’aeroporto di Malpensa dagli uomini della Guardia di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I bonobo forse non sono così pacifici; Cuccioli di scimmia stuprati e torturati, i video dell'orrore nelle chat online. La colpevole confessa, cosa rischia ora; Nuova specie al BIOPARC Valencia: l'ibis eremita settentrionale; Nicole Poggi, a 27 anni in Guatemala per gli animali selvatici: Ho pianto quando ho liberato una scimmia. Scimpanzé sedati e rari rettili sequestrati all'aeroporto del Cairo: una persona arrestataIl tentativo di contrabbando di animali rari e protetti - ha dichiarato l'Autorità per i Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura - ha portato all'arresto di un cittadino egiziano che tentava ... corriere.it Scimpanzè sedati e rari rettili sequestrati all'aeroporto del Cairo, un arrestoTre cuccioli di scimpanzé, profondamente sedati al punto di far temere per la loro vita, e 10 sacchi sigillati contenenti rare specie di rettili vivi sono stati sequestrati all'aeroporto del Cairo. (A ... ansa.it Adotta un cucciolo Frosinone. Jhonatan Rodrigues · Soul Therapy. TRENT 339 83 62 187 Frosinone Li hanno portati così… Tre piccoli cuccioli, vittime della cattiveria e dell’indifferenza umana Durante il tragitto hanno vomitato di tutto… pezzi di legno, - facebook.com facebook