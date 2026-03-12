coralli rari nascosti in valigia sequestro e maxi sanzione a una coppia di turisti italiani

Una coppia di turisti italiani è stata fermata all’aeroporto di Malpensa mentre tentava di portare via otto esemplari di corallo di una specie a rischio di estinzione nascosti in valigia. I funzionari della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane hanno sequestrato i coralli e applicato una maxi sanzione. L’operazione ha portato al fermo del tentativo di traffico illecito di specie protette.

Otto esemplari di corallo di una specie a rischio di estinzione sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa dagli uomini della Guardia di finanza e dell' Agenzia delle dogane. Gli organismi marini, preziosi e delicatissimi, erano nascosti nei bagagli di due turisti italiani rientrati dalle Mauritius come un souvenir qualsiasi. L'operazione ha avuto esito grazie a controlli mirati e a un'analisi dei rischi attenta e puntuale. Durante la verifica, i militari hanno scoperto un'intera colonia di otto coralli dell'ordine degli scleractinia, che senza certificazioni e licenze erano pronti a entrare illegalmente sul mercato nazionale.

