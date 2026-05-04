Cairo bloccato traffico illegale | scimpanzé e rettili rari sequestrati

A Cairo, le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi esemplari di animali rari, tra cui uno scimpanzé e vari rettili, in seguito a un'operazione contro il traffico illegale. Gli animali sono stati trovati in condizioni di cattivo stato e sono stati sottoposti a sedazione per il trasferimento in strutture specializzate. Restano da chiarire i dettagli sulla catena di distribuzione e sul destino degli esemplari sequestrati.

? Cosa scoprirai Come sopravviveranno gli scimpanzé dopo la sedazione profonda subita?. Chi gestirà la catena di distribuzione dei rettili verso l'India?. Quali specie protette erano nascoste nei sacchi sigillati all'aeroporto?. Come faranno i veterinari ad assistere gli animali in condizioni critiche?.? In Breve Tre scimpanzé sedati trasferiti presso lo zoo di Alessandria per cure specializzate.. Dieci sacchi con rettili rari sequestrati in vista della spedizione verso l'India.. Ministro Alaa Farouk ordina confisca totale secondo normative sulla biodiversità Cites.. Indagini in corso per identificare i responsabili della catena di distribuzione internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairo, bloccato traffico illegale: scimpanzé e rettili rari sequestrati Notizie correlate Traffico illegale di cuccioli, oltre 300 cani sequestratiFIRENZE – Il traffico illegale di cuccioli torna sotto i riflettori dopo una serie di operazioni condotte nelle ultime settimane tra Toscana, Veneto... Zanne e avorio sequestrati: la mostra sul traffico illegale apre a LuganoLa mostra La conservazione delle specie riguarda tutti noi apre la stagione 2026 domenica al Museo svizzero delle dogane di Cantine di Gandria, a...