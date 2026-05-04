Trasbordo urgente di due pazienti | i ringraziamenti a Clemente Mastella

Due pazienti sono stati trasferiti in modo urgente, e il presidente della Comunità di Sant’Egidio ha inviato una nota ufficiale di ringraziamento al sindaco di Benevento. La comunicazione, della durata di due minuti di lettura, evidenzia l'apprezzamento per l'intervento del primo cittadino nell'ambito di questa operazione. Nessun dettaglio aggiuntivo sul motivo del trasbordo o sulle modalità è stato reso pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Comunità di Sant’Egidio Paolo Impagliazzo ha inviato una formale nota di ringraziamento al sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il presidente fa riferimento all’intervento del Sindaco, che ha sollecitato l’intervento, avvenuto tempestivamente, della Protezione civile di Benevento che ha eseguito il trasbordo di due passeggeri con disabilità, bloccati da diverse ore nella stazione di Ariano, a causa di un drammatico incidente ferroviario e con la necessità urgente di assumere farmaci salva-vita. Scrive il presidente della Comunità Sant’Egidio a Mastella: ‘Le scrivo per esprimerle il nostro...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasbordo urgente di due pazienti: i ringraziamenti a Clemente Mastella Notizie correlate Clemente Mastella, il “brand” politico che dà voce a BeneventoC’è un dato che, al di là delle simpatie e delle antipatie, merita di essere riconosciuto con onestà intellettuale: Clemente Mastella è, oggi, il... Leggi anche: Primarie, Clemente Mastella inguaia la sinistra: "Io contrario, ma..."