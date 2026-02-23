Clemente Mastella il brand politico che dà voce a Benevento

Clemente Mastella ha dato origine a un forte legame con Benevento, spinto dalla sua lunga presenza politica e dall’impegno nella città. La sua popolarità cresce grazie alla capacità di coinvolgere la comunità locale e di mantenere un ruolo di primo piano nel panorama nazionale. La sua figura suscita opinioni diverse, ma nessuno può negare la sua influenza crescente. La sua presenza continua a plasmare il dibattito politico nel territorio e oltre.

C'è un dato che, al di là delle simpatie e delle antipatie, merita di essere riconosciuto con onestà intellettuale: Clemente Mastella è, oggi, il riferimento politico sannita più riconoscibile e influente sul piano nazionale. Lo è per storia personale, per relazioni costruite in decenni di vita parlamentare e di governo, per quella capacità di rimanere centrale anche quando i cicli politici cambiano. La cosiddetta "politica del viandante" da lui spesso rivendicata. Il giudizio sull'amministratore resta, com'è giusto che sia, nelle mani degli elettori. Ed è un giudizio che si rinnova a ogni appuntamento con le urne.

Benevento inaugura piazzale Bettino Craxi: Mastella ricorda il coraggio del leader politicoQuesta mattina a Benevento è stato inaugurato il nuovo piazzale dedicato a Bettino Craxi.

Mastella, 'anche l'IA ci dava per spacciati ma noi un brand'Anche l'intelligenza artificiale diceva che non ce l'avremmo fatta. E invece il mio naso non ha fallito: siamo il primo partito a Benevento e siamo determinanti per la coalizione di centrosinistra. E ... ansa.it

Mastella, il democristiano che ha conquistato FacebookClemente Mastella, come lui ama ripetere, è l’ultimo di una vasta nidiata di democristiani cresciuti all’ombra della Prima Repubblica, ancora in piena attività tra Benevento e la Campania, ma al tempo ... ilgiornale.it

IrpiniaTv. . "Il Pd promuova un matrimonio di convinzione e non di convenienza nel Campo largo o noi faremo da soli e al ballottaggio delle amministrative vinceranno quelli che c'erano prima". Non usa mezzi termini il sindaco di Benevento, Clemente Mastella - facebook.com facebook

Paolo Ascierto cittadino onorario di Benevento. Lo ha annunciato il sindaco Clemente Mastella #ANSA x.com