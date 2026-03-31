Primarie Clemente Mastella inguaia la sinistra | Io contrario ma

Durante un intervento pubblico, un ex ministro ha espresso opinioni sulle primarie e sulle elezioni anticipate, dichiarando di essere contrario alle primarie ma riconoscendo che chi le propone di solito perde. Ha inoltre affermato che chi invoca elezioni anticipate generalmente non ottiene successo. Le sue parole hanno suscitato attenzione nel panorama politico, attirando l’interesse dei media.

Elezioni anticipate? "Chiunque le invoca, di solito perde ". A dirlo non è un esponente del governo, ma niente di meno di Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento, nonché ex ministro della Giustizia nel secondo governo Prodi, si dice certo che proprio per questo "non lo fa nessuno. Non credo proprio che la Meloni le chiederà e penso che nemmeno il centrosinistra sarebbe preparato a una tornata elettorale anticipata". Ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, Mastella boccia anche le primarie: "Io non le farei, assolutamente no". E come sceglierebbe dunque il candidato premier? " Bisogna mettersi tutti d'accordo. Se Conte e Schlein si accordassero, basterebbe seguire quello prescelto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Primarie, Clemente Mastella inguaia la sinistra: "Io contrario, ma..." Articoli correlati Leggi anche: Primarie campo largo, eccone un altro. Mastella: “Se le fate ci sto anch’io”. E la lista dei pretendenti al trono si allunga Clemente Mastella, il “brand” politico che dà voce a BeneventoC’è un dato che, al di là delle simpatie e delle antipatie, merita di essere riconosciuto con onestà intellettuale: Clemente Mastella è, oggi, il...