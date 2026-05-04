Transizione energetica | L’autonomia italiana non è più rimandabile

Da quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo si discute di transizione energetica e miglioramenti negli edifici pubblici, ma l’Italia deve ancora compiere passi significativi in entrambe le aree. La questione dell’autonomia energetica del paese si fa sempre più urgente, mentre gli interventi necessari per riqualificare gli edifici pubblici si scontrano con ritardi e carenze di investimenti. La situazione richiede azioni concrete e rapide per evitare ulteriori ritardi.

DI TRANSIZIONE energetica si parla da tempo, così come di riqualificazione degli edifici pubblici. Ma l’Italia ha molto da fare ancora, in entrambe le direzioni. "Le cronache dei conflitti, con bombardamenti che interessano anche le strutture petrolifere e per l’estrazione di gas naturale, rendono di nuovo attuale il tema della dipendenza energetica del nostro Paese", dice Lamberto Cuppini, amministratore delegato di Teckal, società del gruppo Rekeep, specializzata nella gestione e riqualificazione energetica. "Una dipendenza che – prosegue Cuppini – è il risultato di mancate scelte strutturali nella direzione dell’autonomia energetica:...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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