L’Italia si trova di nuovo a fronteggiare un allarme nel settore energetico, con la fragilità del sistema che torna a preoccupare. Secondo un economista e docente universitario, il problema deriva da cause strutturali che richiedono interventi immediati, come la transizione verso fonti rinnovabili e l’utilizzo del nucleare. La questione energetica resta centrale nel dibattito pubblico e politico del paese.

Roma –?????È di nuovo allarme sul fronte dell’energia. E Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente di strategia aziendale dell’università Bocconi, ha pochi dubbi: “Non possiamo continuare a inseguire le emergenze senza affrontare le cause strutturali della nostra fragilità energetica. Dobbiamo risparmiare di più, investire meglio, accelerare la transizione e prendere finalmente decisioni strategiche che l’Italia rinvia da troppo tempo, a partire dal nucleare”. Che cosa può succedere nelle prossime settimane? “Oggi abbiamo il gas intorno ai 54 euro e il petrolio sopra i 100 dollari al barile. Ma va ricordato che nel 2022 il gas arrivò a toccare quasi i 300 euro e il petrolio oltre 150 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La fragilità energetica italiana ha cause strutturali. Accelerare su transizione green e nucleare”

Articoli correlati

Transizione energetica e sostenibilità, a Caserta la giornata di studi sul diritto dell’energia nucleareTempo di lettura: 4 minutiLunedì 26 gennaio 2026, in occasione della Giornata internazionale dell’energia pulita, istituita dalle Nazioni Unite per...

La transizione energetica a Civitavecchia rallenta: così ci perde l’intera strategia italianaHo seguito fin dall’inizio un’esperienza di risalto nazionale che ha creato le condizioni per abbandonare un progetto di combustione di metano in un...

Tutto quello che riguarda La fragilità energetica italiana ha...

Temi più discussi: La fragilità energetica italiana ha cause strutturali. Accelerare su transizione green e nucleare; La tempesta perfetta; Energia è potere, la lezione che l’Italia continua a ignorare. Il commento di Bonanni; Rinnovabili bloccate in Italia: 108 casi censiti e troppa burocrazia rallenta la transizione energetica.

La fragilità energetica italiana ha cause strutturali. Accelerare su transizione green e nucleareCarnevale Maffè, economista Bocconi: L’Italia sconta gli errori di una politica energetica scellerata accumulati in decenni. Un impatto inflattivo dalla guerra ci sarà e non va sottovalutato. L’Europ ... quotidiano.net

ANIE Confindustria: accelerare gli investimenti per rafforzare la sicurezza energeticaLe tensioni geopolitiche e le nuove pressioni sui prezzi dell’energia stanno riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza ... nt24.it

Cegeka e Finomnia rafforzano la partnership per accelerare la crescita europea attraverso Cloud e Cyber Security datamanager.it/2026/03/cegeka… x.com

Il senatore e coordinatore provinciale di FdI Raoul Russo: "Bisogna accelerare un percorso di chiarezza nella composizione di un fronte unitario e alternativo al centrosinistra" - facebook.com facebook