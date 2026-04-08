Nelle ultime ore, l’Italia ha assistito a un susseguirsi di notizie riguardanti la situazione energetica e le tensioni internazionali. La discussione sul sovranismo, il nazionalismo e le politiche di autonomia energetica si intrecciano con gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, dove un possibile attacco americano all’Iran preoccupa i mercati e le istituzioni mondiali. La situazione resta sotto osservazione, mentre si valutano le ripercussioni di questi eventi sul paese.

Stando all’evolversi degli eventi nelle ultime ore, il mondo ha per ora tirato un enorme sospiro di sollievo: vuoi per le gravi conseguenze geopolitiche vuoi per quelle altrettanto gravi sotto il profilo economico che un attacco a tappeto americano sull’Iran avrebbero avuto. Salvo quindi nuovi (e sempre possibili con Trump) colpi di scena, avremo almeno due settimane di tregua in cui saranno gettate le basi per una pace che si spera il più possibile stabile e duratura. Ciò nonostante, le implicazioni economiche e sociali della guerra sono evidenti per il nostro Paese e ben lungi dall’essere risolte, essendoci scoperti estremamente fragili al cospetto di eventi di questa portata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sovranismo, demagogia e nazionalismo. La resa dei conti dell’autonomia energetica italiana

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