Trani | successo per il Solo concert Sabato

Sabato sera al Polo Museale di Trani si è svolto un concerto che ha riscosso grande successo tra il pubblico. La serata ha visto un’ampia partecipazione e si è distinta per l’atmosfera intensa creata dalla musica eseguita. L’evento ha rappresentato un momento di forte coinvolgimento emozionale, attirando appassionati e apprezzatori dell’arte musicale. La serata si è conclusa con un riscontro positivo tra i presenti e un ritorno di interesse per l’attività culturale locale.

Di seguito il comunicato: Una serata di rara intensità emotiva ha illuminato il Polo Museale di Trani, confermando come l’unione tra eccellenza artistica e impegno civile possa generare risultati straordinari. L’evento, organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. in stretta collaborazione con l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, ha visto protagonista il Maestro Diego Trivellini, richiamando un pubblico numeroso e partecipe per una causa nobile: il sostegno ai progetti umanitari di UNICEF. Il valore della serata è andato ben oltre l’aspetto performativo. Grazie alla sinergia tra le istituzioni coinvolte, il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’UNICEF, trasformando ogni nota eseguita in un contributo concreto per la tutela dei diritti dell’infanzia nel mondo.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Trani: successo per il Solo concert Sabato Notizie correlate 'Musica felix', appuntamento con il reading-concert 'Metamorfosi'Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato 7... Successo per il sabato ecologico a Palombina Vecchia: 7 quintali di rifiuti ingombranti raccoltiFALCONARA MARITTIMA - Buona partecipazione e risultati concreti per il ‘Sabato ecologico’ che si è svolto nella mattinata di sabato 18 aprile al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trani: successo per il Solo concert; Roberta D’Antino, la piccola stella dell’APD Judo Trani: eccellenza pugliese e talento che conquista l’Italia; Trani | Bach Meditationes Animae; Il Trani non è sazio di vittorie: poker rifilato al Lucera. Trani: il successo di Resta Diva. Omaggio a Maria Callas Sabato, con Enrico Lo VersoSi è chiusa con l’intensità di un tributo senza tempo la Rassegna Teatrale 2026, organizzata dalla Fondazione S.E.C.A. presso il Polo Museale di Trani. L’ultimo appuntamento, andato in scena sabato 18 ... noinotizie.it Trani: fondazione Seca, dieci anni Sabato la cerimoniaIl 25 aprile, tra le storiche mura di Palazzo Lodispoto, si è registrato l’ennesimo sold-out in ogni ordine di posto, con una platea gremita in ogni angolo, testimonianza tangibile dell’affetto ... noinotizie.it Il fascicolo aperto dalla Procura di Trani dopo l'esposto di Legambiente sul concerto del 2022. Mercoledì interrogatori dai carabinieri - facebook.com facebook