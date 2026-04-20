Successo per il sabato ecologico a Palombina Vecchia | 7 quintali di rifiuti ingombranti raccolti

Sabato 18 aprile si è svolto un evento di pulizia presso il centro commerciale Le Ville, a Palombina Vecchia, con una buona partecipazione della comunità. Durante l'iniziativa sono stati raccolti circa sette quintali di rifiuti ingombranti, contribuendo alla pulizia dell’area. L’attività ha visto coinvolti diversi volontari che, con impegno, hanno contribuito a migliorare il decoro del quartiere.

FALCONARA MARITTIMA - Buona partecipazione e risultati concreti per il ‘Sabato ecologico’ che si è svolto nella mattinata di sabato 18 aprile al centro commerciale Le Ville, a Palombina Vecchia. L’iniziativa, promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune, nasce come.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Torna il 'Sabato ecologico', per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombrantiFALCONARA MARITTIMA - Torna il ‘Sabato Ecologico’, l’iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune per... Mantova: 3,5 quintali di rifiuti raccolti in due ore dai volontariQuesta mattina, lunedì 13 aprile 2026, diverse realtà di volontariato ambientale si sono attivate nel territorio mantovano per la Giornata del Verde... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna a Falconara il sabato ecologico: appuntamento al centro commerciale Le Ville; SECONDA. La Gls Dorica cade contro il Palombina Vecchia; Ritorna oggi la Giunta in piazza. Sindaco e assessori in centro; A Falconara al via le Giunte in piazza: tre appuntamenti per incontrare i cittadini. Zona 30 in via della Palombina Vecchia: Occorre un progetto complessivoAbbassare i limiti di velocità con una Zona 30 in via della Palombina Vecchia, nei pressi della scuola Moro, commenti e proposte delle capogruppo di opposizione. Sarebbe ora – l’esordio di Lara ... ilrestodelcarlino.it Palombina a zona 30. Si vuol limitare la velocità vicino alle Aldo MoroUna Zona 30 in via della Palombina Vecchia, in prossimità della scuola Aldo Moro. Un progetto, si apprende, in fase di approvazione da parte della Giunta per istituire un limite di velocità preciso ... ilrestodelcarlino.it FALCONARA - Si parte domani da piazza Mazzini, per approdare a maggio a Castelferretti e a giugno a Palombina Vecchia - facebook.com facebook