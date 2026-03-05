' Musica felix' appuntamento con il reading-concert ' Metamorfosi'

Sabato 7 marzo alle 19, nell’Auditorium Santa Chiara, si tiene il reading-concert ‘Metamorfosi’ inserito nella rassegna ‘Musica felix’. L’evento è promosso dalla Fondazione Apulia felix con il supporto del Ministero della Cultura. La serata propone un’indagine sul tema del cambiamento e il suo ruolo nel plasmare l’arte occidentale, attraverso performance musicali e letture.

Sabato 7 marzo alle 19, presso l'Auditorium Santa Chiara, la rassegna 'Musica felix' promossa dalla Fondazione Apulia felix con il sostegno del Ministero della Cultura, presenta 'Metamorfosi', un'indagine acuta sul potere del cambiamento che modella l'arte occidentale. Lo spettacolo si configura come un reading-concert in cui il titolo agisce da motore tematico e strutturale, integrando la potenza espressiva della musica con l'essenza narrativa della parola. La metamorfosi, intesa come cambiamento umano, prima che stilistico, mitologico e drammatico, prende forma a partire dal grande scritto di Ovidio, proposto nella traduzione di Vittorio Sermonti.