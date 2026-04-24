Durante la Milano Design Week, l'ADI Museum ospita una mostra dedicata al Soban, il tradizionale tavolo coreano. L'esposizione mette in evidenza come questo elemento, tipico della cultura asiatica, venga reinterpretato attraverso un'ottica moderna. La mostra presenta diversi esempi di Soban, evidenziando le differenze tra le versioni più antiche e le nuove interpretazioni. L'evento si focalizza sull'uso del Soban come simbolo di unione tra passato e presente.

Il Soban coreano tradizionale (piccolo tavolo da portata) è presentato sotto una nuova luce alla Milano Design Week. Mescolando la cultura abitativa tradizionale di Seoul con il nuovo design contemporaneo, questo “Tavolo di Seoul Riconcepito” è pronto a conquistare il palcoscenico globale del design. La Seoul Design Foundation, guidata dal Presidente e CEO Cha Kang-heui, presenta l’esposizione internazionale SEOUL LIFE 2026 MILAN: Heritage Reimagined, Soban all’ADI Design Museum fino al 10 maggio 2026. Presentata dal Governo Metropolitano di Seoul e dalla Seoul Design Foundation in collaborazione con il Museo ADI Design, l’esposizione introduce lo stile di vita e l’identità di design di Seoul a un pubblico globale reinterpretando il soban – simbolo della cultura abitativa tradizionale di Seoul – attraverso il design contemporaneo.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - “Seoul Lifestyle” a Milano: all’ADI Museum la mostra sul Soban tra tradizione e innovazione

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