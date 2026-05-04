Tram Acerra-Napoli sul tracciato dismesso | il M5S presenta il progetto

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di un progetto per il tram tra Acerra e Napoli, utilizzando il tracciato dismesso. La proposta prevede un percorso che collega la zona Gaudello al porto di Napoli, passando per Casalnuovo e il Centro Direzionale. L'iniziativa è stata descritta come una possibilità concreta, non come un'idea irrealizzabile. La proposta mira a riutilizzare il tracciato precedente per migliorare il trasporto pubblico locale.

Dalla zona Gaudello al porto di Napoli passando per Casalnuovo e il Centro Direzionale: “Non è un sogno, ma una possibilità concreta”. Si è svolta nella mattinata di ieri domenica 3 maggio, presso la sede del Movimento 5 Stelle di Acerra, la presentazione del progetto per il rilancio del tratto ferroviario dismesso Acerra–Napoli. Al centro dell’incontro, la proposta di realizzare una linea tramviaria capace di collegare la zona Gaudello con il porto di Napoli, attraversando il centro di Acerra, con una fermata anche presso la Clinica dei Fiori, passando poi Casalnuovo, il Centro Direzionale, l’area universitaria di via Porta di Massa e la sede INAIL.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tram Acerra-Napoli sul tracciato dismesso: il M5S presenta il progetto Notizie correlate Costi, iter e tracciato: la Regione risponde sul progetto IntervallivaArriva la risposta della Regione all’interrogazione dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri (foto) sull’Intervalliva San Severino... Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra...