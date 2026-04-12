La Regione ha fornito una risposta ufficiale all’interrogazione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle riguardo al progetto Intervalliva che collega San Severino e Tolentino. La replica si concentra sui costi, sul percorso burocratico e sulle tappe previste per l’iter di approvazione del progetto. La discussione si inserisce nel quadro delle attività di approfondimento sulla realizzazione dell’opera pubblica.

Arriva la risposta della Regione all’interrogazione dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri (foto) sull’ Intervalliva San Severino –Tolentino. "La copertura finanziaria disponibile – scrive la Regione – ammonta a 88 milioni e 300mila euro", cifra prevista nel contratto di programma Mit-Anas 2021-2025. Il dato conferma la distanza rispetto ai circa 360 milioni stimati nel progetto presentato da Quadrilatero nel 2025. Sull’aumento dei costi, la società ha spiegato che è dovuto "sia all’incremento dei prezzi dal 2021, sia alle criticità emerse dagli studi geologici e idraulici. Tra queste la necessità di modificare il tracciato, introdurre più viadotti e realizzare interventi di stabilizzazione dei versanti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Costi, iter e tracciato: la Regione risponde sul progetto Intervalliva

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