Tragliata per sempre a Maccarese lo spettacolo sulla memoria del territorio

A Maccarese, il 4 maggio 2026, si è tenuto uno spettacolo teatrale intitolato “Tragliata per sempre”, che ha affrontato temi legati alla memoria del territorio e alla storia locale. La produzione ha coinvolto attori e artisti che hanno rappresentato storie e ricordi della zona, con l’obiettivo di valorizzare il senso di comunità e preservare la memoria collettiva. L’evento ha avuto luogo presso un teatro della zona, attirando un pubblico interessato alla cultura locale.

Fiumicino, 4 maggio 2026 – Una produzione teatrale dedicata alla memoria del territorio, alla storia locale e al senso di comunità. Domenica 17 maggio, alle ore 18.45, la Casa della Partecipazione di Maccarese, in via del Buttero 10, ospiterà lo spettacolo “ Tragliata per sempre ”, presentato dalla Compagnia teatrale Campagna Romana. L’opera, con adattamento e regia di Carla Bicchielli, nasce come riduzione teatrale delle narrazioni tratte dal volume “Tragliata 1953-2023”. Lo spettacolo propone un percorso evocativo tra storia, identità e comunità, restituendo al pubblico uno spaccato significativo della vita locale. Lo spettacolo. “Tragliata per sempre” porta in scena racconti, memorie e frammenti di vita legati a una comunità e al suo territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Arce Novecento – Presentazione del libro di Romeo Fraioli sulla memoria del territorio Leggi anche: Walter Bonatti: lo spettacolo che unisce arte e territorio