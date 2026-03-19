Il 21 marzo alle 21.00 presso il Teatro Sociale di Montegrino Valtravaglia si terrà uno spettacolo dedicato a Walter Bonatti. L’evento coinvolge il pubblico in un approfondimento sulla vita e le imprese dell’alpinista, attraverso una rappresentazione teatrale. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati a conoscere meglio la figura di Bonatti attraverso questa proposta artistica.

Il 21 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Sociale di Montegrino Valtravaglia accoglierà uno spettacolo dedicato alla figura di Walter Bonatti. L’iniziativa, curata dalla compagnia Teatro Invito e presentata da Luca Radaelli e Maurizio Aliffi, intende rievocare le imprese del grande alpinista. Questo evento segna l’avvio della seconda parte della stagione Latitudini, un progetto culturale che si estende dal Cassano Valcuvia fino alla Val Veddasca, offrendo biglietti a prezzi accessibili per diverse fasce d’età. L’eredità esplorativa tra arte e territorio. La scelta di portare questa narrazione nel cuore delle varesine non è casuale ma risponde a una necessità di radicamento culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Walter Bonatti: lo spettacolo che unisce arte e territorio

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